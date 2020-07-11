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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ноттингем Форест
Престон - Ноттингем Форест: обзор матча 11 июля 2020
Престон
11.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
15'
Д. Стокли
5'
Л. Граббан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ноттингем Форест
89'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
S. Ameobi
Замена
P. Gallagher
️️️️
Д. Джонсон
83'
Замена
J. Harrop
️️️️
Д. Стокли
82'
82'
Замена
А. Майтен
️️️️
Н. Да Кошта
68'
Замена
Т. Силва
️️️️
С. Соу
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
64'
Желтая карточка
Э. Хьюз
49'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Пирсон
46'
Замена
Д. Стори
️️️️
Б. Дэвис
44'
Желтая карточка
П. Бауэр
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стокли
Пас отдал
Б. Поттс
15'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Граббан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
8
Ben Watson
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
3-2-2-3
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
5
Бауэр
2
Рафферти
44
Поттс
14
Джонсон
9
Стокли
7
Синклейр
24
Магуайр
4-1-3-2
30
Самба
20
6
Уорролл
4
Рибейру
2
33
Соу
19
22
Йетс
8
10
Да Кошта
11
Граббан
6
Дэвис
14
Стори
14
Стори
6
Дэвис
14
Джонсон
12
12
14
Джонсон
9
Стокли
25
25
9
Стокли
4
Пирсон
4
Ледсон
4
Ледсон
4
Пирсон
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
19
27
Дьякаби
27
Дьякаби
19
33
Соу
70
Силва
70
Силва
33
Соу
10
Да Кошта
77
Майтен
77
Майтен
10
Да Кошта
Остались в запасе
Престон
Ноттингем Форест
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
31
Билли Бодин
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
12
Жоао Карвалью
АП
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
31
Билли Бодин
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
Остались в запасе
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
12
Жоао Карвалью
АП
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Престон - Ноттингем Форест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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