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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 28 июня 2020
Ноттингем Форест
28.06.2020, воскресенье, 16:15
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
43'
Л. Граббан
46'
Л. Граббан
85'
Р. Йетс
90+7'
К. Грант (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Грант
Замена
Д. Босток
️️️️
Д. Лолли
90'
+2
Замена
А. Майтен
️️️️
B. Watson
90'
+2
Желтая карточка
Н. Да Кошта
90'
+1
89'
Красная карточка
Ж. Бакуна
ГОЛ! 3:0!
Р. Йетс
Пас отдал
Д. Лолли
85'
74'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Духани
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Т. Силва
73'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
S. Ameobi
73'
70'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Р. Стирмен
70'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Уиллок
Желтая карточка
S. Ameobi
62'
60'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Д. Хогг
60'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 2:0!
Л. Граббан
Пас отдал
S. Ameobi
46'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Б. Джонсон
46'
Желтая карточка
B. Watson
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Уорролл
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
8
Ben Watson
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ноттингем Форест
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
4-5-1
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Кэш
11
Джонсон
11
Лолли
70
Силва
8
19
11
Граббан
4-5-1
1
Лоссль
26
21
Духани
19
Стирмен
15
Тоффоло
6
Хогг
16
Уиллок
10
Кинг
10
Притчард
27
О'Брайен
9
Грант
70
Силва
12
Карвалью
12
Карвалью
70
Силва
11
Лолли
15
Босток
15
Босток
11
Лолли
8
77
Майтен
77
Майтен
8
11
Джонсон
22
Йетс
22
Йетс
11
Джонсон
19
10
Да Кошта
10
Да Кошта
19
6
Хогг
99
Чалоба
99
Чалоба
6
Хогг
19
Стирмен
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
19
Стирмен
21
Духани
7
Бакуна
7
Бакуна
21
Духани
10
Притчард
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
10
Притчард
16
Уиллок
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
16
Уиллок
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
43
Joel Coleman
ВР
10
Matty Daly
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
10
Matty Daly
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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