Статистика по турнирам

Лига Европы 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2005