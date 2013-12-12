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Джибриль Сиссе
Статистика
Джибриль Сиссе - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1981 (45)
#12 | Нападающий
183 см | 85 кг
Франция | Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (ЛФЛ)
10
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Валенсия
1 : 1
12.12.2013
Кубань (ЛФЛ)
46' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
28.11.2013
Санкт-Галлен
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
07.11.2013
Суонси
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Суонси
1 : 1
24.10.2013
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
90'
Лига Европы, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
03.10.2013
Валенсия
1' - 80'
Лига Европы, 1 тур
Санкт-Галлен
2 : 0
19.09.2013
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Фейеноорд
1 : 2
29.08.2013
Кубань (ЛФЛ)
90' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
22.08.2013
Фейеноорд
90' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
08.08.2013
Мазервелл
77' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мазервелл
0 : 2
01.08.2013
Кубань (ЛФЛ)
82' - 90'
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