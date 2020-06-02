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Херман Санчес
Статистика
Херман Санчес - статистика
Завершил карьеру
31 октября 1986 (39)
#5 | Защитник
187 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
32
1
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Расинг
0 : 2
26.05.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Уэска
0 : 3
18.05.2024
Расинг
1' - 46'
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг
1 : 0
11.05.2024
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
3 : 1
04.05.2024
Эльче
1' - 90'
16'
Испания. Сегунда, 37 тур
ФК Андорра
1 : 1
26.04.2024
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг
0 : 0
20.04.2024
Леванте
84' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Бургос
2 : 1
14.04.2024
Расинг
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Расинг
0 : 1
08.04.2024
Алькоркон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Спортинг
2 : 3
30.03.2024
Расинг
1' - 90'
29'
Испания. Сегунда, 32 тур
Расинг
2 : 1
24.03.2024
Эльденсе
1' - 90'
86'
Испания. Сегунда, 31 тур
Овьедо
1 : 1
16.03.2024
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Расинг
4 : 2
10.03.2024
Тенерифе
1' - 46'
Испания. Сегунда, 29 тур
Расинг де Феррол
2 : 2
02.03.2024
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Расинг
2 : 1
24.02.2024
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Альбасете
2 : 0
18.02.2024
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Расинг
2 : 0
10.02.2024
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Аморебьета
0 : 1
04.02.2024
Расинг
1' - 63'
Испания. Сегунда, 24 тур
Вальядолид
3 : 1
29.01.2024
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Расинг
0 : 2
21.01.2024
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Эйбар
2 : 0
12.01.2024
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 0
19.12.2023
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Эльденсе
3 : 3
16.12.2023
Расинг
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 19 тур
Расинг
2 : 2
10.12.2023
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Мирандес
0 : 0
03.12.2023
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Леванте
2 : 4
20.11.2023
Расинг
1' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 15 тур
Расинг
2 : 3
11.11.2023
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Алькоркон
3 : 1
05.11.2023
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Расинг
1 : 3
29.10.2023
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг
3 : 0
22.10.2023
Бургос
1' - 84'
Испания. Сегунда, 11 тур
Картахена
2 : 3
14.10.2023
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг
3 : 2
07.10.2023
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
2 : 0
03.10.2023
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Леганес
2 : 1
29.09.2023
Расинг
1' - 63'
28'
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
2 : 1
23.09.2023
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
1 : 1
15.09.2023
Расинг
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
10.09.2023
Аморебьета
1' - 90'
32'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльче
1 : 1
02.09.2023
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Расинг
0 : 0
28.08.2023
Уэска
1' - 90'
41'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эспаньол
2 : 0
19.08.2023
Расинг
1' - 90'
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