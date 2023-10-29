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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг - Расинг де Феррол
Расинг - Расинг де Феррол: обзор матча 29 октября 2023
Расинг
29.10.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 13 тур
1 : 3
Завершен
Расинг де Феррол
25'
A. Mantilla
35'
К. Висенте
45+2'
Э. Пена (П)
48'
Э. Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг - Расинг де Феррол
Желтая карточка
С. Гарсия
86'
85'
Замена
С. Куберо
️️️️
К. Висенте
75'
Желтая карточка
М. Дельгадо
Замена
Х. Помбо
️️️️
И. Моранте
74'
70'
Желтая карточка
Ф. Мансанара
65'
Замена
N. Sánchez
️️️️
А. Хименес
65'
Замена
S. Merino
️️️️
Э. Пена
65'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Х. Сене
Замена
А. Альдасоро
️️️️
К. Гренье
53'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
А. Мартин
53'
Замена
E. Zenitagoia
️️️️
Х. Карлос Арана
53'
48'
ГОЛ! 1:3!
Э. Пена
Пас отдал
К. Висенте
47'
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
Y. Cabanzon
️️️️
П. Фернандес
46'
45'
+4
Желтая карточка
Э. Пена
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Пена
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Висенте
Пас отдал
Э. Пена
ГОЛ! 1:0!
A. Mantilla
Пас отдал
И. Висенте
25'
24'
Желтая карточка
Х. Сене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
2
Alvaro Mantilla
(К)
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иван Моранте
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Пеке Фернандес
ЦП
72
Дани Фернандес
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Расинг
1
Микель Парера
ВР
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
16
Ариц Альдасоро
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
3-3-1-3
13
Эскьета
5
Санчес
2
16
Гарсия
14
Моранте
19
Гренье
20
Фернандес
10
Висенте
11
Мартин
9
Арана
72
Фернандес
2-2-5
13
2
Дельмас
14
7
Висенте
8
Берналь
20
Хименес
15
Кастро
16
Дельгадо
10
Сене
8
Пена
19
Гренье
16
Альдасоро
16
Альдасоро
19
Гренье
20
Фернандес
11
11
20
Фернандес
14
Моранте
6
Помбо
6
Помбо
14
Моранте
11
Мартин
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
11
Мартин
9
Арана
20
20
9
Арана
10
Сене
16
Мансанара
16
Мансанара
10
Сене
7
Висенте
2
Куберо
2
Куберо
7
Висенте
8
Пена
9
9
8
Пена
20
Хименес
23
23
20
Хименес
Остались в запасе
Расинг
Расинг де Феррол
1
Микель Парера
ВР
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
16
Rubén
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
16
Rubén
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Расинг - Расинг де Феррол
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Эль Сардинеро
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