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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Расинг
Расинг де Феррол - Расинг: обзор матча 02 марта 2024
Расинг де Феррол
02.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 29 тур
2 : 2
Завершен
Расинг
9'
А. Хименес
66'
А. Хименес
3'
R.
90+3'
П. Фернандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Расинг
Замена
N. Sánchez
️️️️
Ó. Pinchi
90'
+4
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Фернандес
Замена
M. Justo
️️️️
А. Хименес
85'
Желтая карточка
С. Куберо
84'
84'
Замена
Ж. Аревало
️️️️
И. Моранте
80'
Желтая карточка
С. Гарсия
78'
Вторая желтая
R.
Замена
️️️️
Н. Серрано
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Хименес
66'
61'
Замена
П. Фернандес
️️️️
M. Sangalli
61'
Замена
Р. Батурина
️️️️
Х. Карлос Арана
60'
Желтая карточка
R.
39'
Желтая карточка
Í. Sáinz-Maza
Желтая карточка
Х. Берналь
32'
20'
Желтая карточка
Л. Жуниор
20'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Л. Жуниор
12'
Желтая карточка
И. Моранте
ГОЛ! 1:1!
А. Хименес
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
И. Висенте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
(К)
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
2
Alvaro Mantilla
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иван Моранте
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
(К)
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
8
Alex López
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
33
Marcos Bustillo
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Роко Батурина
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
20
Пеке Фернандес
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
3-1-1-5
13
16
Дельгадо
5
14
8
Берналь
22
Серрано
2
Куберо
14
Лосада
28
10
Сене
20
Хименес
3-3-2-2
13
Эскьета
2
4
Эрнандо
16
Гарсия
14
Моранте
6
15
10
Висенте
7
Лаго Жуниор
16
9
Арана
28
23
23
28
20
Хименес
9
9
20
Хименес
7
Лаго Жуниор
11
Мбула
11
Мбула
7
Лаго Жуниор
9
Арана
9
Батурина
9
Батурина
9
Арана
15
20
Фернандес
20
Фернандес
15
14
Моранте
32
Аревало
32
Аревало
14
Моранте
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Расинг
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
33
Marcos Bustillo
ЦП
4
P. Moreno
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
33
Marcos Bustillo
ЦП
4
P. Moreno
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Расинг де Феррол - Расинг
2
1
5
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
19
18
Офсайды
1
0
Количество передач
471
294
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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