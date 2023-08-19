Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Расинг
Эспаньол - Расинг: обзор матча 19 августа 2023
Эспаньол
19.08.2023, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 0
Завершен
Расинг
6'
П. Милья
68'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Расинг
Замена
Х. Грагера
️️️️
Н. Меламед
89'
86'
Замена
М. Айяс
️️️️
А. Альдасоро
86'
Замена
C. Omoigui
️️️️
П. Фернандес
Замена
Л. Димата
️️️️
П. Милья
72'
72'
Замена
Y. Cabanzon
️️️️
M. Sangalli
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
68'
59'
Замена
И. Моранте
️️️️
Í. Sáinz-Maza
59'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
E. Zenitagoia
Желтая карточка
П. Милья
55'
47'
Желтая карточка
А. Альдасоро
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Х. Ласо
46'
Замена
О. Эль-Хилали
️️️️
О. Хиль
46'
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Милья
Пас отдал
Н. Меламед
6'
2'
Желтая карточка
E. Zenitagoia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
2
Alvaro Mantilla
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
20
Пеке Фернандес
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
16
Ариц Альдасоро
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Joan Puig
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
23
Mario Jorrín
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
32
Diego Campo
ЦП
11
Yeray Cabanzon
ЦП
14
Иван Моранте
ЦП
9
Cedric Omoigui
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
5
Оливан
12
Калеро
6
Кабрера
27
Хиль
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
10
Меламед
16
Ласо
22
Брейтуэйт
3-4-1-2
13
Эскьета
2
5
Санчес
16
Гарсия
6
16
Альдасоро
15
20
Фернандес
10
Висенте
16
20
27
Хиль
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
27
Хиль
10
Меламед
20
Грагера
20
Грагера
10
Меламед
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
16
Ласо
17
Каррерас
17
Каррерас
16
Ласо
11
Милья
11
Димата
11
Димата
11
Милья
15
11
11
15
6
14
Моранте
14
Моранте
6
20
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
20
20
Фернандес
9
9
20
Фернандес
16
Альдасоро
9
Айяс
9
Айяс
16
Альдасоро
Остались в запасе
Эспаньол
Расинг
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Joan Puig
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
1
Микель Парера
ВР
23
Mario Jorrín
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Diego Campo
ЦП
32
Жереми Аревало
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Joan Puig
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
23
Mario Jorrín
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Diego Campo
ЦП
32
Жереми Аревало
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Эспаньол - Расинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Новости команд
Все
Эспаньол
Расинг
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+