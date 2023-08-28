Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг - Уэска
Расинг - Уэска: обзор матча 28 августа 2023
Расинг
28.08.2023, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг - Уэска
90'
+1
Желтая карточка
М. Рико
89'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Муньос
89'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
I. Kortajarena
Желтая карточка
И. Висенте
87'
Замена
M. Sangalli
️️️️
E. Zenitagoia
84'
75'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
I. Martos
71'
Замена
А. Канте
️️️️
С. Обенг
70'
Замена
E. Lombardo
️️️️
Ж. Валентин
Замена
Í. Sáinz-Maza
️️️️
А. Альдасоро
62'
Замена
Y. Cabanzon
️️️️
Л. Жуниор
62'
Желтая карточка
С. Гарсия
54'
41'
Желтая карточка
Х. Пулидо
Желтая карточка
Х. Санчес
41'
39'
Желтая карточка
I. Kortajarena
Желтая карточка
А. Альдасоро
31'
21'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
R.
20'
4'
Желтая карточка
M. Loureiro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
2
Alvaro Mantilla
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иван Моранте
ЦП
16
Ариц Альдасоро
ЦП
20
Пеке Фернандес
ЦП
16
Rubén
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Расинг
1
Микель Парера
ВР
23
Mario Jorrín
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Diego Campo
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
11
Yeray Cabanzon
ЦП
26
Álvaro Santamaría Varo
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
3-3-2-2
13
Эскьета
2
5
Санчес
16
Гарсия
14
Моранте
16
Альдасоро
20
Фернандес
10
Висенте
7
Лаго Жуниор
20
16
3-2-1-4
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
10
23
24
Мартинес
20
Обенг
11
Муньос
3
14
Валентин
16
Альдасоро
6
6
16
Альдасоро
20
15
15
20
7
Лаго Жуниор
11
11
7
Лаго Жуниор
10
16
Бальбоа
16
Бальбоа
10
14
Валентин
7
7
14
Валентин
11
Муньос
7
Рико
7
Рико
11
Муньос
3
3
3
3
20
Обенг
28
Канте
28
Канте
20
Обенг
Остались в запасе
Расинг
Уэска
1
Микель Парера
ВР
23
Mario Jorrín
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Diego Campo
ЦП
26
Álvaro Santamaría Varo
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
23
Mario Jorrín
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Diego Campo
ЦП
26
Álvaro Santamaría Varo
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Расинг - Уэска
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Новости команд
Все
Расинг
Уэска
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+