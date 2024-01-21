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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг - Картахена
Расинг - Картахена: обзор матча 21 января 2024
Расинг
21.01.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 23 тур
0 : 2
Завершен
Картахена
6'
А. Ортуньо
90+6'
Кико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг - Картахена
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Кико
Пас отдал
Х. Аламо
Красная карточка
А. Мартин
89'
88'
Замена
Кико
️️️️
Т. Аларкон
Замена
А. Альдасоро
️️️️
P. Moreno
82'
76'
Желтая карточка
Х. Фонтан
Красная карточка
И. Моранте
75'
72'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Х. Нарваэс
65'
Замена
М. Рико
️️️️
А. Ортуньо
65'
Замена
А. Ортис
️️️️
А. Родригес
Замена
M. Sangalli
️️️️
Д. Фернандес
61'
Замена
Ж. Аревало
️️️️
А. Мартин
61'
59'
Желтая карточка
А. Родригес
Замена
Р. Батурина
️️️️
Х. Карлос Арана
46'
Желтая карточка
Д. Фернандес
43'
Желтая карточка
П. Фернандес
41'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Ортуньо
1'
Желтая карточка
Т. Аларкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иван Моранте
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
(К)
ЦП
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
20
Пеке Фернандес
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Расинг
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
16
Ариц Альдасоро
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
3-2-1-4
13
Эскьета
5
Санчес
16
Гарсия
72
Фернандес
14
Моранте
6
10
Висенте
9
Арана
4
11
Мартин
20
Фернандес
4-1-1-1-3
13
Мартинес
4
Алкала
5
Верду
3
Фонтан
14
Калеро
6
Аларкон
17
Родригес
20
Искьердо
18
Мусто
12
Нарваэс
9
Ортуньо
72
Фернандес
15
15
72
Фернандес
4
16
Альдасоро
16
Альдасоро
4
9
Арана
9
Батурина
9
Батурина
9
Арана
11
Мартин
32
Аревало
32
Аревало
11
Мартин
6
Аларкон
22
Кико
22
Кико
6
Аларкон
9
Ортуньо
17
Рико
17
Рико
9
Ортуньо
17
Родригес
16
Ортис
16
Ортис
17
Родригес
12
Нарваэс
8
Аламо
8
Аламо
12
Нарваэс
Остались в запасе
Расинг
Картахена
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Исак Янссон
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Исак Янссон
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Расинг - Картахена
2
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
20
Офсайды
3
1
Количество передач
601
240
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
63
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Эль Сардинеро
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