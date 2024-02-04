Протокол Аморебьета - Расинг
Составы команд
Остались в запасе
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Аморебьета - Расинг
Всего ударов по воротам
10
8
Количество передач
369
300
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5