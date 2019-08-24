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    Мануэль Кабит - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Кабит
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июня 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 3 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2019 1' -90' Метц (Метц) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    26'
    26.10.2019 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Метц (Метц)
    31'
    19.10.2019 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Нант (Нант)
    49' 49'
    05.10.2019 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Метц (Метц)
    28.09.2019 Был в запасе Метц (Метц) 2:2 Тулуза (Тулуза)
    25.09.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Метц (Метц)
    21.09.2019 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 Амьен (Амьен)
    14.09.2019 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Метц (Метц)
    30.08.2019 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 ПСЖ (Париж)
    24.08.2019 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:0 Метц (Метц)
    17.08.2019 Был в запасе Метц (Метц) 3:0 Монако (Монако)
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