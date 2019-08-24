Мануэль Кабит - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Кабит
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Кабит
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|3
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2019
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|26'
|26.10.2019
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Метц (Метц)
|31'
|19.10.2019
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Нант (Нант)
|49' 49'
|05.10.2019
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Метц (Метц)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|25.09.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Метц (Метц)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|Амьен (Амьен)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Метц (Метц)
|30.08.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Метц (Метц)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:0
|Монако (Монако)