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    Егор Прошкин - статистика

    #49 | Защитник
    Имя Егор
    Отчество Вадимович
    Фамилия Прошкин
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1999 (24 года)
    Рост 189
    Вес 75
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 72' - 90' Краснодар 2:2 Торпедо Россия. Премьер-лига, 18 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -89' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    28.09.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
    31.08.2022 67' -90' Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
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