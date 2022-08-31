Егор Прошкин - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Прошкин
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1999 (24 года)
|Рост
|189
|Вес
|75
|Имя
|Егор
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Прошкин
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1999 (24 года)
|Рост
|189
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -89'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|31.08.2022
|67' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)