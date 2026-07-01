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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 2 млн

Джованни Гонсалес - трансферы

Ривер Плейт
20 сентября 1994 (31), Монтевидео
#20 | Защитник
173 см
Уругвай
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Краснодар
Ривер Плейт
450 тыс €
17.08.24 / 01.07.26
Мальорка
Краснодар
4 млн €
29.01.22 / 17.08.24
Пеньяроль
Мальорка
Свободный агент
03.01.18 / 29.01.22
Ривер Плейт
Пеньяроль
167 тыс €
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