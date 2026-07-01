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Аргентина. Примера
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Ривер Плейт
Джованни Гонсалес
Трансферы
€ 2 млн
Джованни Гонсалес - трансферы
Ривер Плейт
20 сентября 1994 (31), Монтевидео
#20 | Защитник
173 см
Уругвай
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01.07.26 / -
Краснодар
Ривер Плейт
450 тыс €
17.08.24 / 01.07.26
Мальорка
Краснодар
4 млн €
29.01.22 / 17.08.24
Пеньяроль
Мальорка
Свободный агент
03.01.18 / 29.01.22
Ривер Плейт
Пеньяроль
167 тыс €
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
22:05
Роналду раскрыл, будет ли ЧМ-2026 последним в его карьере
21:46
Администрация Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США
21:37
1
Реакция Трампа на приостановку дисквалификации игрока сборной США
21:13
4
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
20:57
7
Названа сумма, которую «Зенит» предлагал за Нене
20:44
1
ФИФА приостановила дисквалификацию игрока сборной США
20:17
7
Мостовой – о провокациях игроков сборной Парагвая: «Я бы не сдержался»
20:00
5
«Краснодар» включился в борьбу за трансферную цель «Спартака»
19:55
6
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