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    Леонардо Вака - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Леонардо
    Фамилия Вака
    Состав Основной
    Родной город Санта-Крус
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2019 1' -34' Боливия 1:3 Венесуэла
    19.06.2019 73' -90' Боливия 1:3 Перу
    15.06.2019 64' -90' Бразилия 3:0 Боливия
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