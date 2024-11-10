Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Леонардо Вака - статистика

Ориенте Петролеро
24 ноября 1995 (30), Санта-Крус
#11 | Нападающий
175 см
Боливия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Туран
17
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 0
10.11.2024
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 1
03.11.2024
Женис
1' - 69'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Туран
0 : 1
27.10.2024
Кайсар
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 1
19.10.2024
Туран
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
3 : 0
04.10.2024
Туран
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
27.09.2024
Туран
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
1 : 0
22.09.2024
Кызыл-Жар
79' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Туран
2 : 1
14.09.2024
Шахтер Караганда
87' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Туран
2 : 1
01.07.2024
Атырау
46' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
2 : 2
23.06.2024
Елимай
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2024
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
0 : 1
02.06.2024
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
2 : 3
11.05.2024
Жетысу
1' - 90'
24'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
04.05.2024
Туран
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Туран
0 : 2
27.04.2024
Астана
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Женис
1 : 0
20.04.2024
Туран
1' - 74'
34'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
1' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер Караганда
0 : 2
30.03.2024
Туран
1' - 76'
7'
23'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Туран
0 : 0
07.03.2024
Кайрат
1' - 84'
63'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
57' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
1
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
3
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+