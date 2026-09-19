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Команды
Ипсвич Таун
Флорентину
Статистика
€ 16 млн
Флорентину - статистика
Ипсвич Таун
19 августа 1999 (27)
#12 | Полузащитник
183 см
Португалия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Эвертон
1 : 0
19.09.2026
Ипсвич Таун
73' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ипсвич Таун
2 : 4
15.09.2026
Арсенал
1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
12.09.2026
Ипсвич Таун
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
04.09.2026
Ливерпуль
Был в запасе
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Команда
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Ипсвич Таун
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ипсвич Таун
2 : 4
15.09.2026
Арсенал
1' - 81'
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