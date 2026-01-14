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€ 250 тыс

Игнасио Фернандес - трансферы

Химнасия
12 января 1990 (36), Кастелли
#8 | Полузащитник
182 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
14.01.26 / 31.12.26
Ривер Плейт
Химнасия
Свободный агент
01.01.23 / 14.01.26
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
1,88 млн €
01.03.21 / 01.01.23
Ривер Плейт
Атлетико Минейро
4,90 млн €
11.01.16 / 01.03.21
Химнасия
Ривер Плейт
2 млн €
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