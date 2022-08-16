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    Альфредо Морелос - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Альфредо
    Фамилия Морелос
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июня 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 83' - 90' Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 79' Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    04.02.2023 1' - 83' Рейнджерс 2:1 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    81'
    Статистика по турнирам
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