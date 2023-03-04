Душан Йованчич - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Йованчич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1990 (32 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Йованчич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -64'
|Астана (Астана)
|2:1
|Шахтер (Караганда)