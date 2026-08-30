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Уракан
Игнасио Пуссетто
Статистика
€ 1,30 млн
Игнасио Пуссетто - статистика
Уракан
21 декабря 1995 (30)
#23 | Нападающий
180 см
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 7 тур
Уракан
1 : 1
30.08.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
1' - 58'
3'
58'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
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Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
29.10.2022
Сампдория
66' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2022
Сампдория
1' - 54'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
0 : 1
17.10.2022
Рома
46' - 90'
72'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 1
08.10.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0 : 3
02.10.2022
Монца
74' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Специя
2 : 1
17.09.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 2
10.09.2022
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
2 : 1
04.09.2022
Сампдория
79' - 90'
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