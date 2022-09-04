Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнасио Пуссетто - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Игнасио
    Фамилия Пуссетто
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 66' -90' Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    24.10.2022 1' -54' Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.10.2022 46' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    72'
    08.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 74' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    17.09.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    04.09.2022 79' -90' Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    • Читайте нас: 
    11