Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Александр Миронов - статистика

Динамо Киров
19 ноября 1999 (26)
#96 | Вратарь
187 см | 71 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Киров
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Киров
4 : 1
10.05.2026
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Киров
1 : 0
02.05.2026
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Киров
1 : 0
25.04.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Киров
0 : 0
18.04.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Алания
0 : 0
11.04.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Киров
4 : 0
05.04.2026
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Тюмень
1 : 1
01.04.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Зенит-2
2 : 4
21.03.2026
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Бр
1 : 1
14.03.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
07.03.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Динамо-2
2 : 2
01.03.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
1
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
1
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+