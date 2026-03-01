Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 - Динамо Киров: обзор матча 01 марта 2026

Динамо-2
01.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Киров
79' В. Окишор (П)
73' Н. Камаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Динамо Киров
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Исаев
85'
83'
Замена
Стефан Калинов ️️️️➡️️ Евгений Песиков
ГОЛ с пенальти! 1:1! Виктор Окишор
79'
73'
ГОЛ! 0:1! Николай Камаев
Желтая карточка
Кирилл Исаев
13'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
40
Курбан Расулов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЛЗ
57
Даниил Промошкин
ЛЗ
28
Кирилл Исаев
ПЗ
10
Арсений Абдулхаликов
ПЗ
89
Глеб Мирошниченко
ПЗ
98
Степан Ласкин
ЛП
64
Максим Никифоров
ЦП
88
Виктор Окишор
ПП
53
Владислав Кудрявцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
72
Владислав Тепляков
ЛЗ
98
Егор Поздняков
ЛЗ
27
Александр Чижевский
ЛЗ
12
Андрей Малых
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ПЗ
91
Артем Филиппов
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ПЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЛП
8
Николай Камаев
ПП
17
Евгений Песиков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Динамо-2
75
Максим Майоров
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
8
Артем Змеев
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ЦЗ
Динамо Киров
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
17
Максим Лаук
ЦЗ
83
Стефан Калинов
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
3-2-3-1
40
Расулов
28
Исаев
10
Абдулхаликов
68
Тихомиров
57
Промошкин
89
Мирошниченко
98
Ласкин
64
Никифоров
88
Окишор
53
Кудрявцев
3-2-2-1
1
Задирака
72
Тепляков
98
Поздняков
12
Малых
31
Бурыкин
27
Чижевский
8
Камаев
6
Мартинкевич
17
Песиков
17
Лаук
17
Лаук
17
Песиков
83
Калинов
83
Калинов
17
Песиков
Остались в запасе
Динамо-2
Динамо Киров
75
Максим Майоров
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
8
Артем Змеев
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
75
Максим Майоров
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
8
Артем Змеев
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ЦЗ
Остались в запасе
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Динамо-2 - Динамо Киров
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Главный судья:
O. Zhuravlev
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
Все
Динамо-2
Динамо Киров
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая, 08:59
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта, 08:41
19-летний россиянин сыграл за молодежную сборную Мальты
29 марта, 10:58
2
Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта, 10:13
2
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая, 08:59
19-летний россиянин сыграл за молодежную сборную Мальты
29 марта, 10:58
2
Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта, 10:13
2
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля, 15:55
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля, 12:48
4
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта, 08:41
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля, 15:55
1
Булатов заявил, что Баринов переходит в ЦСКА из-за денег
11 января, 15:32
3
«Спартаку» предложили игрока на замену Бонгонда
11 января, 14:15
6
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Динамо-2
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Алания
1 : 1
16.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо-2
0 : 1
08.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Киров
4 : 1
10.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 