Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алания - Динамо Киров: обзор матча 11 апреля 2026

Алания
11.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Киров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Алания - Динамо Киров
Завершен
Желтая карточка
Алан Багаев
90' +3
Замена
Дато Черткоев ️️️️➡️️ Махач Абдулхамидов
82'
Замена
Тимур Булацев ️️️️➡️️ Тарас Гаглоев
75'
58'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Песиков
Замена
Артур Козырев ️️️️➡️️ Заурбек Рамонов
58'
Желтая карточка
Махач Абдулхамидов
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
1
Давид Бязров
ВР
37
Тарас Гаглоев
ЛЗ
3
Артур Кусков
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЛЗ
14
Анзор Амиралиев
ПЗ
71
Артур Бязров
ПЗ
76
Георгий Каркузаев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ЛП
9
Артем Закиров
ПП
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
55
Заурбек Рамонов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
29
Евгений Игнатович
ЛЗ
8
Николай Камаев
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ЦЗ
27
Александр Чижевский
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ПЗ
98
Егор Поздняков
ЛП
91
Артем Филиппов
ЦП
6
Матвей Мартинкевич
ПП
17
Евгений Песиков
ЦФ
93
Билал Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Алания
58
Мурат Ышык
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
0
Ruslan Bagaev
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦЗ
11
Дато Черткоев
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
Динамо Киров
19
Александр Степанов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
3-2-2-2
1
Бязров
71
Бязров
37
Гаглоев
3
Кусков
5
Багаев
76
Каркузаев
8
Хугаев
9
Закиров
55
Рамонов
99
Абдулхамидов
3-2-3-2
1
Задирака
27
Чижевский
29
Игнатович
73
Калинов
31
Бурыкин
8
Камаев
6
Мартинкевич
91
Филиппов
98
Поздняков
93
Ахъядов
17
Песиков
99
Абдулхамидов
11
Черткоев
11
Черткоев
99
Абдулхамидов
55
Рамонов
21
Козырев
21
Козырев
55
Рамонов
37
Гаглоев
87
Булацев
87
Булацев
37
Гаглоев
Остались в запасе
Алания
Динамо Киров
58
Мурат Ышык
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
0
Ruslan Bagaev
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
19
Александр Степанов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
58
Мурат Ышык
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
0
Ruslan Bagaev
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
Остались в запасе
19
Александр Степанов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Алания - Динамо Киров
3
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
23
17
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Главный судья:
N. Morozov
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Алания
Динамо Киров
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Алания
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 