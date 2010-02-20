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Родольф Рош
Статистика
Родольф Рош - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1979 (47)
#16 | Вратарь
182 см | 80 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ле Ман
4
-10
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1 : 3
20.02.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ле Ман
0 : 0
13.02.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 1
06.02.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
1 : 3
30.01.2010
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 1
20.01.2010
Ле Ман
1' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0 : 3
16.01.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ле Ман
1 : 1
23.12.2009
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ле Ман
0 : 1
07.11.2009
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
01.11.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1 : 1
17.10.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле Ман
3 : 0
27.09.2009
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
1 : 2
12.09.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
3 : 1
15.08.2009
Ле Ман
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
08.08.2009
Лион
1' - 90'
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