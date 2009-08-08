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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Лион
Ле-Ман - Лион: обзор матча 08 августа 2009
Ле-Ман
08.08.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 2
Завершен
Лион
21'
М. Майга
58'
М. Кутадье (П)
28'
М. Бодмер
90'
Лисандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Лион
Желтая карточка
М. Кутадье
ГОЛ! 2:2!
Лисандро
Замена
️️️️
С. Корчиа
Замена
️️️️
Р. Лама
Замена
️️️️
С. Гову
Желтая карточка
М. Бодмер
Замена
️️️️
Г. Гулон
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Кутадье
Замена
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 1:1!
М. Бодмер
Желтая карточка
Г. Гулон
ГОЛ! 1:0!
М. Майга
10'
Желтая карточка
С. Гову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
4-1-2-1-2
16
Рош
24
Бааль
19
Сердан
13
Лувьон
14
Корчиа
8
Томас
6
Кутадье
26
Гулон
14
Лама
20
Майга
14
Ле Таллек
4-4-2
1
Льорис
29
Клер
3
Крис
24
Бодмер
26
Сиссоко
7
Бастос
28
Тулалан
17
Макун
10
Эдерсон
9
Лисандро
8
Гову
Остались в запасе
Ле-Ман
Лион
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ле-Ман - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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