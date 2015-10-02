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    Кевин Монне-Паке - статьи

    #22 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Монне-Паке
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 августа 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
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