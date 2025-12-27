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Сампдория
Лоренцо Венути
Статистика
€ 300 тыс
Лоренцо Венути - статистика
Сампдория
12 апреля 1995 (31)
#18 | Защитник
176 см
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Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 1
27.12.2025
Реджана 1919
1' - 45'
44'
Италия. Серия В, 17 тур
Падова
1 : 1
20.12.2025
Сампдория
1' - 66'
Италия. Серия В, 16 тур
Палермо
1 : 0
12.12.2025
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Сампдория
3 : 2
07.12.2025
Каррарезе
1' - 59'
58'
Италия. Серия В, 14 тур
Специя
1 : 0
30.11.2025
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Сампдория
1 : 0
24.11.2025
Юве Стабиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Венеция
3 : 1
08.11.2025
Сампдория
59' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Сампдория
0 : 1
02.11.2025
Мантова
70' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
1 : 1
28.10.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Сампдория
1 : 1
25.10.2025
Фрозиноне
1' - 61'
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
17.10.2025
Сампдория
1' - 53'
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
4 : 1
05.10.2025
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
0 : 0
01.10.2025
Катанцаро
1' - 82'
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
1 : 1
27.09.2025
Сампдория
66' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Монца
1 : 0
20.09.2025
Сампдория
1' - 64'
Италия. Серия В, 3 тур
Сампдория
1 : 2
13.09.2025
Чезена
1' - 70'
Италия. Серия В, 2 тур
Зюйдтироль
3 : 1
31.08.2025
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Сампдория
0 : 2
25.08.2025
Модена
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