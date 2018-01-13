|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|3:1
|Генгам (Генгам)
|28.04.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|20.04.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:5
|Лион (Лион)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Дижон (Дижон)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Амьен (Амьен)
|16.02.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:2
|Ницца (Ницца)
|17.01.2018
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|8:0
|Дижон (Дижон)
|63'
|13.01.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Метц (Метц)
|20.12.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|13.08.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:4
|Монако (Монако)