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    Эден Массуема - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Эден
    Фамилия Массуема
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 3:1 Генгам (Генгам)
    28.04.2018 1' -90' Бордо (Бордо) 3:1 Дижон (Дижон)
    20.04.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:5 Лион (Лион)
    14.04.2018 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    07.04.2018 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:1 Дижон (Дижон)
    10.03.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Амьен (Амьен)
    16.02.2018 Был в запасе Монако (Монако) 4:0 Дижон (Дижон)
    10.02.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:2 Ницца (Ницца)
    17.01.2018 Был в запасе ПСЖ (Париж) 8:0 Дижон (Дижон)
    63'
    13.01.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Метц (Метц)
    20.12.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:1 Дижон (Дижон)
    13.08.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:4 Монако (Монако)
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