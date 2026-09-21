Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Данил Пелих - статистика

Волгарь
2 января 2001 (25), Новоджерелиевская
#2 | Защитник
176 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Машук-КМВ
0 : 0
21.09.2026
Волгарь
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Бр
1 : 1
30.08.2026
Волгарь
1' - 82'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
2 : 0
26.04.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волгарь
3 : 0
19.04.2026
Иртыш
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
2 : 1
12.04.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Волгарь
3 : 0
08.04.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
04.04.2026
Волгарь
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Волгарь
0 : 1
29.03.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Велес
2 : 1
22.03.2026
Волгарь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Волгарь
0 : 3
15.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Волгарь
0 : 0
08.03.2026
Машук-КМВ
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Сибирь
2 : 2
01.03.2026
Волгарь
1' - 46'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
6
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
1
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+