Данил Пелих - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Пелих
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2001 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Данил
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Пелих
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2001 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|12
|0
|0
|3
|0
|Краснодар-2
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|07.05.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|79'
|30.04.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|24.04.2022
|1' -74'
|Ротор (Волгоград)
|2:3
|Енисей (Красноярск)
|16.04.2022
|1' -16'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|9'
|10.04.2022
|1' -77'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|06.04.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|61'
|02.04.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:3
|Велес (Москва)
|26.03.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|19.03.2022
|1' -65'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|12.03.2022
|46' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|07.03.2022
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:5
|Томь (Томск)
|15.09.2021
|46' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.09.2021
|46' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Томь (Томск)
|05.09.2021
|82' -89'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|21.08.2021
|55' -89'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|08.08.2021
|1' -57'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.07.2021
|1' -37'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|24.07.2021
|46' -89'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|17.07.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:3
|Алания (Владикавказ)