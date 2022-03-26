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    Данил Пелих - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Данил
    Отчество Андреевич
    Фамилия Пелих
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 2001 (22 года)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 12 0 0 3 0
    Краснодар-2 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:3 Ротор (Волгоград)
    15.05.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 Ротор (Волгоград)
    07.05.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    79'
    30.04.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 2:1 Ротор (Волгоград)
    24.04.2022 1' -74' Ротор (Волгоград) 2:3 Енисей (Красноярск)
    16.04.2022 1' -16' Торпедо (Москва) 1:0 Ротор (Волгоград)
    9'
    10.04.2022 1' -77' Ротор (Волгоград) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    06.04.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 Ротор (Волгоград)
    61'
    02.04.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:3 Велес (Москва)
    26.03.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    19.03.2022 1' -65' Акрон (Тольятти) 1:0 Ротор (Волгоград)
    12.03.2022 46' -90' Ротор (Волгоград) 0:3 Оренбург (Оренбург)
    07.03.2022 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:5 Томь (Томск)
    15.09.2021 46' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    11.09.2021 46' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:1 Томь (Томск)
    05.09.2021 82' -89' Факел (Воронеж) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    29.08.2021 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    21.08.2021 55' -89' Металлург Л (Липецк) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    14.08.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    08.08.2021 1' -57' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.07.2021 1' -37' Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    24.07.2021 46' -89' Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    17.07.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:3 Алания (Владикавказ)
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