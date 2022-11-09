Маркус Ингвартсен - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Ингвартсен
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фарум
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 1996 (27 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Ингвартсен
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фарум
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 73'
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|49'
|19.02.2023
|65' - 90'
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|82' 84'
|11.02.2023
|70' - 90'
|Майнц
|3:1
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|04.02.2023
|71' - 90'
|Унион
|2:1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|79'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|17
|8
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -73'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|24.02.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|49'
|19.02.2023
|65' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|82' 84'
|11.02.2023
|70' -90'
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|04.02.2023
|71' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|79'
|28.01.2023
|81' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|25.01.2023
|1' -63'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.01.2023
|1' -65'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|40'
|13.11.2022
|84' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|1' -74'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|1' -71'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2022
|62' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|82'
|21.10.2022
|1' -63'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|11'
|15.10.2022
|1' -68'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|36'
|08.10.2022
|1' -65'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|45'
|16.09.2022
|79' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|14.08.2022
|1' -75'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)