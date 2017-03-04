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    Александр Бушмин - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Бушмин
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 1996 (26 лет)
    Рост 196
    Статистика по турнирам
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