Александр Бушмин - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бушмин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бушмин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|76' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|12.05.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|06.05.2017
|72' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.04.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.04.2017
|56' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|74'
|14.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|07.04.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|90' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)