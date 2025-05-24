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Бенито Рамирес
Статистика
Бенито Рамирес - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1995 (31), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
#11 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
17
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2 : 0
24.05.2025
Лас-Пальмас
1' - 46'
Испания. Примера, 37 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
18.05.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
09.05.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
03.05.2025
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 1
28.02.2025
Лас-Пальмас
85' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
22.02.2025
Барселона
85' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
3 : 1
16.02.2025
Лас-Пальмас
40' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
08.02.2025
Вильярреал
85' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Жирона
2 : 1
03.02.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
4 : 1
19.01.2025
Лас-Пальмас
46' - 64'
64'
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
12.01.2025
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.12.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
15.12.2024
Лас-Пальмас
72' - 90'
90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
07.12.2024
Вальядолид
87' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 2
30.11.2024
Лас-Пальмас
83' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
23.11.2024
Мальорка
61' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 3
08.11.2024
Лас-Пальмас
79' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2 : 0
03.11.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
26.10.2024
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 3
21.10.2024
Лас-Пальмас
74' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
05.10.2024
Сельта
58' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
3 : 1
30.09.2024
Лас-Пальмас
1' - 78'
Испания. Примера, 7 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
26.09.2024
Бетис
46' - 90'
86'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
2 : 1
21.09.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
15.09.2024
Атлетик
77' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
2 : 0
01.09.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
29.08.2024
Реал
61' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2 : 1
25.08.2024
Лас-Пальмас
78' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
16.08.2024
Севилья
Был в запасе
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