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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Сельта
Лас-Пальмас - Сельта: обзор матча 05 октября 2024
Лас-Пальмас
05.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
28'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Сельта
90'
+2
Замена
К. Домингес
️️️️
О. Мингеса
Желтая карточка
Х. Кампанья
82'
79'
Замена
Ф. Серви
️️️️
У. Альварес
75'
Желтая карточка
А. Дувикас
Замена
Х. Кампанья
️️️️
А. Суарес
75'
Желтая карточка
Х. Мата
70'
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Силва
67'
Замена
М. Кардона
️️️️
О. МакБарни
67'
62'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Иглесиас
62'
Замена
П. Дуран
️️️️
В. Сведберг
61'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Манкильо
Замена
Б. Рамирес
️️️️
А. Муньос
58'
Замена
М. Фустер
️️️️
Х. Муньос
58'
56'
Вторая желтая
Я. Аспас
55'
Желтая карточка
О. Мингеса
55'
Желтая карточка
Я. Аспас
54'
Вторая желтая
И. Мориба
52'
Желтая карточка
И. Мориба
Желтая карточка
Ф. Силва
45'
+1
42'
Желтая карточка
Х. Манкильо
32'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
О. Мингеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
(К)
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
3-2-3-2
23
Хоркаш
4
Суарес
15
Херцог
3
Муньос
14
Эссуго
14
Муньос
17
Росада
10
Молейро
24
Янузай
9
МакБарни
21
Силва
4-4-2
13
Гуаита
22
Манкильо
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
6
Мориба
23
Альварес
19
Сведберг
8
Бельтран
7
Иглесиас
10
Аспас
4
Суарес
20
Кампанья
20
Кампанья
4
Суарес
3
Муньос
11
Рамирес
11
Рамирес
3
Муньос
14
Муньос
14
Фустер
14
Фустер
14
Муньос
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
9
МакБарни
22
Кардона
22
Кардона
9
МакБарни
30
Мингеса
23
Домингес
23
Домингес
30
Мингеса
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
23
Альварес
10
Серви
10
Серви
23
Альварес
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Сельта
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Лас-Пальмас - Сельта
3
2
6
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
513
353
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.58
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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