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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал
Лас-Пальмас - Реал: обзор матча 29 августа 2024
Лас-Пальмас
29.08.2024, четверг, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Реал
5'
А. Молейро
69'
Винисиус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Реал
88'
Желтая карточка
Э. Милитао
86'
Замена
Эндрик
️️️️
Винисиус
Замена
М. Фустер
️️️️
К. Родригес
81'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
Х. Кампанья
81'
Замена
Х. Мата
️️️️
О. МакБарни
78'
Замена
В. Росада
️️️️
С. Рамирес
78'
76'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Винисиус
64'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Л. Модрич
Замена
Б. Рамирес
️️️️
А. Молейро
61'
46'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
46'
Замена
Родриго
️️️️
Б. Диас
40'
Желтая карточка
Ф. Менди
ГОЛ! 1:0!
А. Молейро
Пас отдал
О. МакБарни
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-3-2-2
24
Силлессен
35
Мармоль
26
Маккена
4
Суарес
2
Парк
20
Кампанья
14
Муньос
10
Молейро
20
Родригес
9
МакБарни
19
Рамирес
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
17
Васкес
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
20
Кампанья
12
Лойодиче
12
Лойодиче
20
Кампанья
10
Молейро
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Молейро
20
Родригес
14
Фустер
14
Фустер
20
Родригес
19
Рамирес
17
Росада
17
Росада
19
Рамирес
9
МакБарни
17
Мата
17
Мата
9
МакБарни
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
17
Васкес
26
Карвахаль
26
Карвахаль
17
Васкес
14
Модрич
15
Гюлер
15
Гюлер
14
Модрич
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал
2
Всего ударов по воротам
7
25
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
423
545
Сейвы
7
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.81
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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