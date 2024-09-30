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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Лас-Пальмас
Вильярреал - Лас-Пальмас: обзор матча 30 сентября 2024
Вильярреал
30.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
45'
Н. Пепе
84'
Т. Барри
90+7'
А. Баэна
47'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Лас-Пальмас
ГОЛ! 3:1!
А. Баэна
Пас отдал
С. Комесанья
90'
+7
Замена
Х. Бернат
️️️️
С. Кардона
88'
Замена
Р. Террац
️️️️
Н. Пепе
87'
86'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Эссуго
ГОЛ! 2:1!
Т. Барри
Пас отдал
А. Баэна
84'
78'
Замена
В. Росада
️️️️
Б. Рамирес
77'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
А. Янузай
Замена
С. Комесанья
️️️️
П. Гуйе
77'
Замена
П. Кабанес
️️️️
И. Акомах
77'
62'
Замена
М. Фустер
️️️️
О. МакБарни
62'
Замена
Х. Муньос
️️️️
К. Родригес
52'
Желтая карточка
Ф. Силва
Пенальти не реализован!
А. Баэна
51'
50'
Желтая карточка
Д. Хоркаш
47'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Силва
Пас отдал
А. Янузай
Замена
А. Баэна
️️️️
Д. Суарес
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Т. Барри
45'
29'
Желтая карточка
А. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
3
Байи
2
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
4
Суарес
11
Акомах
11
Барри
19
Пепе
3-1-3-3
23
Хоркаш
4
Суарес
3
Муньос
15
Херцог
14
Эссуго
24
Янузай
10
Молейро
11
Рамирес
9
МакБарни
21
Силва
20
Родригес
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
19
Пепе
11
Террац
11
Террац
19
Пепе
18
Гуйе
14
Комесанья
14
Комесанья
18
Гуйе
4
Суарес
10
Баэна
10
Баэна
4
Суарес
11
Акомах
16
Кабанес
16
Кабанес
11
Акомах
24
Янузай
12
Лойодиче
12
Лойодиче
24
Янузай
20
Родригес
14
Муньос
14
Муньос
20
Родригес
9
МакБарни
14
Фустер
14
Фустер
9
МакБарни
11
Рамирес
17
Росада
17
Росада
11
Рамирес
14
Эссуго
17
Мата
17
Мата
14
Эссуго
Остались в запасе
Вильярреал
Лас-Пальмас
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Вильярреал - Лас-Пальмас
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
11
Офсайды
5
1
Количество передач
442
625
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.84
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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