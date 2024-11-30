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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Лас-Пальмас
Барселона - Лас-Пальмас: обзор матча 30 ноября 2024
Барселона
30.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
61'
Рафинья
49'
С. Рамирес
67'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Лас-Пальмас
Замена
П. Виктор
️️️️
П. Кубарси
90'
+2
90'
+2
Замена
О. МакБарни
️️️️
М. Мармоль
83'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
В. Росада
83'
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
К. Родригес
73'
Замена
М. Парк
️️️️
С. Рамирес
73'
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Силва
68'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
Х. Кампанья
67'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Силва
Пас отдал
Х. Муньос
ГОЛ! 1:1!
Рафинья
Пас отдал
Педри
61'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
57'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Лопес
57'
Замена
Э. Форт
️️️️
Ж. Кунде
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамирес
Пас отдал
К. Родригес
Замена
Л. Ямаль
️️️️
П. Торре
46'
Замена
Ж. Мартин
️️️️
А. Бальде
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
21
Iván Gil
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-3-2-1
1
Пенья
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Гави
8
Педри
7
Лопес
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
14
Муньос
20
Кампанья
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
21
Силва
19
Рамирес
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
23
Кунде
22
Форт
22
Форт
23
Кунде
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
7
Лопес
9
Торрес
9
Торрес
7
Лопес
20
Торре
10
Ямаль
10
Ямаль
20
Торре
5
Кубарси
10
Виктор
10
Виктор
5
Кубарси
20
Родригес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
20
Родригес
20
Кампанья
12
Лойодиче
12
Лойодиче
20
Кампанья
19
Рамирес
2
Парк
2
Парк
19
Рамирес
17
Росада
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Росада
35
Мармоль
9
МакБарни
9
МакБарни
35
Мармоль
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
Остались в запасе
Барселона
Лас-Пальмас
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Барселона - Лас-Пальмас
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
11
Офсайды
2
5
Количество передач
619
260
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
64
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 2
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Посещаемость:
43921 из 55926 зрителей (78%)
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