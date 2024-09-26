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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Бетис
Лас-Пальмас - Бетис: обзор матча 26 сентября 2024
Лас-Пальмас
26.09.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
9'
А. Молейро
45+3'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Бетис
Желтая карточка
Б. Рамирес
86'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Молейро
83'
82'
Замена
И. Лосада
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
Пехиньо
️️️️
Ф. Силва
75'
75'
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Абде
Замена
Х. Муньос
️️️️
Д. Эссуго
74'
Желтая карточка
Э. Лойодиче
70'
64'
Желтая карточка
С. Альтимира
64'
Замена
С. Альтимира
️️️️
М. Рока
64'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
А. Диао
Желтая карточка
Я. Силлессен
62'
57'
Желтая карточка
М. Рока
Желтая карточка
А. Молейро
54'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
Д. Синкгравен
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
А. Диао
Замена
О. МакБарни
️️️️
С. Рамирес
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Молейро
Пас отдал
В. Росада
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К)
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-3-2
24
Силлессен
24
Синкгравен
15
Херцог
3
Муньос
14
Эссуго
12
Лойодиче
10
Молейро
20
Родригес
17
Росада
19
Рамирес
21
Силва
3-1-1-3-2
1
Силва
4
Натан
3
Льоренте
15
Перро
21
Рока
5
Кардозо
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
11
Диао
20
Ло Чельсо
14
Эссуго
14
Муньос
14
Муньос
14
Эссуго
21
Силва
17
Пехиньо
17
Пехиньо
21
Силва
24
Синкгравен
11
Рамирес
11
Рамирес
24
Синкгравен
10
Молейро
24
Янузай
24
Янузай
10
Молейро
19
Рамирес
9
МакБарни
9
МакБарни
19
Рамирес
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
20
Ло Чельсо
14
Лосада
14
Лосада
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
11
Диао
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Диао
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Бетис
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
4
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
21
10
Офсайды
2
4
Количество передач
552
448
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.99
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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