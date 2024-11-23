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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Мальорка
Лас-Пальмас - Мальорка: обзор матча 23 ноября 2024
Лас-Пальмас
23.11.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
2 : 3
Завершен
Мальорка
77'
Д. Эссуго
83'
Ф. Силва (П)
46'
Д. Родригес
56'
Р. Наварро
90+1'
Й. Мохика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Мальорка
Желтая карточка
А. Суарес
90'
+2
Желтая карточка
А. Молейро
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Й. Мохика
Пас отдал
С. Кошта
Замена
О. МакБарни
️️️️
С. Рамирес
89'
88'
Красная карточка
В. Мурики
Желтая карточка
Х. Мата
88'
86'
Замена
В. Фернандес
️️️️
С. Дардер
86'
Замена
Шикинью
️️️️
М. Морей
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Силва
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Эссуго
77'
76'
Замена
О. Маскарель
️️️️
Р. Наварро
Замена
Х. Мата
️️️️
К. Родригес
76'
71'
Замена
Х. Копете
️️️️
А. Раильо
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
68'
Желтая карточка
А. Раильо
Желтая карточка
Д. Эссуго
64'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
А. Муньос
61'
Замена
Х. Муньос
️️️️
Х. Кампанья
61'
Замена
А. Молейро
️️️️
М. Фустер
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наварро
Пас отдал
Й. Мохика
46'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
43'
Желтая карточка
М. Морланес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
3-2-3-2
24
Силлессен
3
Муньос
26
Маккена
4
Суарес
14
Эссуго
20
Кампанья
14
Фустер
20
Родригес
17
Росада
19
Рамирес
21
Силва
4-1-3-1-1
1
Грейф
3
Морей
21
Раильо
24
Вальент
22
Мохика
11
Кошта
8
Морланес
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
20
Кампанья
14
Муньос
14
Муньос
20
Кампанья
14
Фустер
10
Молейро
10
Молейро
14
Фустер
3
Муньос
11
Рамирес
11
Рамирес
3
Муньос
20
Родригес
17
Мата
17
Мата
20
Родригес
19
Рамирес
9
МакБарни
9
МакБарни
19
Рамирес
21
Раильо
3
Копете
3
Копете
21
Раильо
23
Наварро
8
Маскарель
8
Маскарель
23
Наварро
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
3
Морей
10
Шикинью
10
Шикинью
3
Морей
10
Дардер
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Дардер
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Мальорка
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Лас-Пальмас - Мальорка
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
18
Офсайды
1
0
Количество передач
484
300
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.7
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
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Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
0 : 0
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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