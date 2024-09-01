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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Лас-Пальмас
Алавес - Лас-Пальмас: обзор матча 01 сентября 2024
Алавес
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
7'
К. Висенте
78'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Лас-Пальмас
Пенальти не реализован!
Л. Ромеро
90'
+4
Желтая карточка
А. Абкар
83'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
К. Висенте
82'
Замена
У. Новоа
️️️️
Х. Гуриди
82'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мартинес
78'
77'
Замена
М. Кардона
️️️️
К. Родригес
Замена
А. Гевара
️️️️
Стоичков
70'
64'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
Х. Кампанья
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Кике
64'
Замена
К. Мартин
️️️️
Т. Конечны
64'
58'
Замена
М. Парк
️️️️
В. Росада
58'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Х. Мата
46'
Замена
А. Молейро
️️️️
М. Фустер
Желтая карточка
Т. Конечны
45'
Желтая карточка
Х. Гуриди
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Висенте
Пас отдал
Стоичков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
(К)
ПЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
17
Вити Росада
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Лас-Пальмас
31
Víctor Puig
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
2
Марвин Парк
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-2-2
1
Сивера
23
Санчес
5
Абкар
15
Седлар
14
Теналья
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
7
Висенте
19
Стоичков
19
Кике
3-2-3-2
24
Силлессен
35
Мармоль
26
Маккена
4
Суарес
20
Кампанья
14
Муньос
17
Росада
20
Родригес
14
Фустер
17
Мата
9
МакБарни
19
Стоичков
6
Гевара
6
Гевара
19
Стоичков
7
Висенте
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Висенте
18
Гуриди
12
Новоа
12
Новоа
18
Гуриди
17
Конечны
77
Мартин
77
Мартин
17
Конечны
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
17
Росада
2
Парк
2
Парк
17
Росада
20
Кампанья
12
Лойодиче
12
Лойодиче
20
Кампанья
14
Фустер
10
Молейро
10
Молейро
14
Фустер
17
Мата
19
Рамирес
19
Рамирес
17
Мата
20
Родригес
22
Кардона
22
Кардона
20
Родригес
Остались в запасе
Алавес
Лас-Пальмас
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Víctor Puig
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
31
Víctor Puig
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Алавес - Лас-Пальмас
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
239
601
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.62
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Мендисорроса
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