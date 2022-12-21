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    Льюис Трэвис - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Льюис
    Фамилия Трэвис
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 октября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 90' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    45'
    21.02.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Суонси Англия. Чемпионшип, 33 тур
    45'
    15.02.2023 1' - 90' Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    83'
    11.02.2023 1' - 90' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    06.02.2023 1' - 90' Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 30 тур
    88'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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