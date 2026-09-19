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Дерби Каунти
Льюис Трэвис
Статистика
€ 1,80 млн
Льюис Трэвис - статистика
Дерби Каунти
16 октября 1997 (28)
#27 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Дерби Каунти
0 : 3
29.08.2026
Суонси
1' - 90'
81'
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Дерби Каунти
0 : 3
29.08.2026
Суонси
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
2 : 2
22.08.2026
Кардифф
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 1
15.08.2026
Дерби Каунти
1' - 84'
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