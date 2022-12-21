Льюис Трэвис - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Трэвис
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Трэвис
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|45'
|21.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|45'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|83'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|06.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)