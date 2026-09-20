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Росарио Сентраль
Франко Серви
Статистика
€ 600 тыс
Франко Серви - статистика
Росарио Сентраль
26 мая 1994 (32), Сан-Лоренцо
#10 | Нападающий
180 см | 69 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
Был в запасе
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
Был в запасе
Аргентина. Примера, 8 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
06.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Был в запасе
Аргентина. Примера, 7 тур
Росарио Сентраль
1 : 2
29.08.2026
Химнасия
Был в запасе
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Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альбасете
2 : 2
17.12.2025
Сельта
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сант Андреу
1 : 1
04.12.2025
Сельта
1' - 63'
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