Максим Грибанов - статистика
#81 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Грибанов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|72
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Грибанов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|76' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|12.05.2017
|76' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|06.05.2017
|75' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.04.2017
|75' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.04.2017
|62' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.04.2017
|1' -47'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.04.2017
|1' -64'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.03.2017
|1' -75'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|03.03.2017
|1' -72'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|43'
|29.11.2016
|64' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.11.2016
|76' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|18.11.2016
|85' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|30.10.2016
|84' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.10.2016
|74' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|09.09.2016
|81' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|26.08.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|21.08.2016
|87' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)