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    Максим Грибанов - статистика

    #81 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Игоревич
    Фамилия Грибанов
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 185
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 76' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    12.05.2017 76' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    06.05.2017 75' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    30.04.2017 75' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    25.04.2017 62' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.04.2017 1' -47' Томь (мол) (Томск) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.04.2017 1' -64' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    16.03.2017 1' -75' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    03.03.2017 1' -72' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    43'
    29.11.2016 64' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 6:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    25.11.2016 76' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    18.11.2016 85' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    30.10.2016 84' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    15.10.2016 74' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    09.09.2016 81' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    26.08.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    21.08.2016 87' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
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