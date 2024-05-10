Статистика по турнирам

Хорватия. Футбольная лига 2026/2027 Хорватия. Футбольная лига 2025/2026 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2016/2017