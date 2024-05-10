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Локомотива
Марко Паяч
Статистика
€ 200 тыс
Марко Паяч - статистика
Локомотива
11 мая 1993 (33), Загреб
#17 | Полузащитник
181 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 1
10.05.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Сампдория
1 : 0
05.05.2024
Реджана 1919
64' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 0
01.05.2024
Модена
1' - 75'
Италия. Серия В, 35 тур
Палермо
1 : 2
27.04.2024
Реджана 1919
90' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
0 : 4
19.04.2024
Козенца
62' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Лекко
1 : 0
13.04.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Реджана 1919
0 : 2
06.04.2024
Циттаделла
82' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Венеция
2 : 3
01.04.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Реджана 1919
0 : 0
16.03.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Катанцаро
0 : 1
09.03.2024
Реджана 1919
90' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Асколи
0 : 0
03.03.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Реджана 1919
1 : 1
27.02.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Брешиа
0 : 0
24.02.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Реджана 1919
0 : 2
17.02.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
1 : 1
03.02.2024
Феральписало
60' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Реджана 1919
2 : 2
20.01.2024
Комо
46' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Пиза
2 : 2
13.01.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
1 : 0
26.12.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.11.2023
Асколи
83' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Реджана 1919
1 : 0
22.10.2023
Венеция
70' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Тернана
3 : 0
30.09.2023
Реджана 1919
60' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Реджана 1919
0 : 0
26.09.2023
Пиза
60' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
1 : 2
23.09.2023
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
2 : 2
16.09.2023
Кремонезе
76' - 90'
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