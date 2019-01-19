Ярослав Дробны - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Дробны
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Початки
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 октября 1979 (43 года)
|Рост
|192
|Вес
|90
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Дробны
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Початки
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 октября 1979 (43 года)
|Рост
|192
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|11.05.2019
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:2
|Фортуна (Дюссельдорф)
|05.05.2019
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Фортуна (Дюссельдорф)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|4:1
|Вердер (Бремен)
|23.02.2019
|1' -90'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|2:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|17.02.2019
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Фортуна (Дюссельдорф)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|3:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:1
|Фортуна (Дюссельдорф)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|0:4
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Фортуна (Дюссельдорф)