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Хоффенхайм - Фортуна
Хоффенхайм - Фортуна: обзор матча 02 февраля 2019
Хоффенхайм
02.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
16'
А. Крамарич (П)
46'
Р. Хеннингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фортуна
86'
Желтая карточка
М. Ренсинг
77'
Желтая карточка
О. Финк
Желтая карточка
С. Пош
56'
Желтая карточка
Жоэлинтон
55'
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хеннингс
Пас отдал
К. Штегер
42'
Желтая карточка
М. Циммерманн
Желтая карточка
К. Фогт
36'
17'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крамарич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бауманн
14
Шульц
5
Пош
7
Фогт
30
Бренет
27
Гриллич
10
Амири
18
Гайгер
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
3-2-2-1-2
1
Ренсинг
27
Моралес
4
Хоффманн
23
Айхан
25
Циммерманн
17
Гисельман
13
Бодзек
7
Финк
7
Штегер
10
Хеннингс
33
Дукщ
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фортуна
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Хоффенхайм - Фортуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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