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Аугсбург - Фортуна
Аугсбург - Фортуна: обзор матча 19 января 2019
Аугсбург
19.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
64'
Д. Шмид
45'
М. Дукщ
89'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фортуна
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
Б. Раман
Пас отдал
А. Моралес
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
64'
63'
Желтая карточка
Т. Усами
Желтая карточка
А. Финнбогасон
60'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Пас отдал
Д. Лукебакио
Желтая карточка
Я. Моравек
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кобель
32
Фрамбергер
4
Дансо
13
Хинтереггер
30
Макс
7
Шмид
30
Моравек
10
Байер
28
Хан
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
3-2-1-2-2
1
Ренсинг
25
Циммерманн
35
Камински
23
Айхан
27
Моралес
17
Гисельман
33
Усами
14
Лукебакио
7
Штегер
19
Караман
33
Дукщ
Остались в запасе
Аугсбург
Фортуна
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Аугсбург - Фортуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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