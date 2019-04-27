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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Вердер
Фортуна - Вердер: обзор матча 27 апреля 2019
Фортуна
27.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
1'
Б. Раман
22'
К. Караман
56'
Р. Хеннингс
73'
М. Зуттнер
28'
М. Крузе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Вердер
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Осако
ГОЛ! 4:1!
М. Зуттнер
73'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
62'
ГОЛ! 3:1!
Р. Хеннингс
Пас отдал
К. Караман
56'
38'
Желтая карточка
С. Лангкамп
28'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Крузе
24'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
ГОЛ! 2:0!
К. Караман
Пас отдал
А. Бодзек
22'
ГОЛ! 1:0!
Б. Раман
Пас отдал
Р. Хеннингс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
4-1-2-3
1
Ренсинг
25
Циммерманн
23
Айхан
29
Зуттнер
4
Хоффманн
13
Бодзек
7
Штегер
14
Лукебакио
10
Хеннингс
19
Караман
14
Раман
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Лангкамп
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
8
Шахин
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
10
Крузе
19
Эггештайн
Остались в запасе
Фортуна
Вердер
17
Нико Гисельман
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Фортуна - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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