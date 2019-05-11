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Боруссия Д - Фортуна
Боруссия Д - Фортуна: обзор матча 11 мая 2019
Боруссия Д
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Фортуна
41'
К. Пулишич
53'
Т. Делэни
90+2'
М. Гетце
47'
О. Финк
90+5'
Д. Ковнацки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фортуна
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Д. Ковнацки
Пас отдал
К. Айхан
ГОЛ! 3:1!
М. Гетце
90'
+2
Желтая карточка
К. Пулишич
89'
82'
Красная карточка
А. Бодзек
ГОЛ! 2:1!
Т. Делэни
53'
47'
ГОЛ! 1:1!
О. Финк
Пас отдал
М. Зуттнер
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Делэни
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Боруссия Д
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
26
Пищек
25
Аканджи
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
7
Брун-Ларсен
27
Гетце
11
Пулишич
9
Алькасер
3-2-2-2-1
1
Ренсинг
25
Циммерманн
4
Хоффманн
29
Зуттнер
23
Айхан
17
Гисельман
13
Бодзек
7
Финк
14
Лукебакио
7
Штегер
9
Ковнацки
Остались в запасе
Боруссия Д
Фортуна
19
Джейдон Санчо
ПВ
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
19
Джейдон Санчо
ПВ
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Боруссия Д - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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