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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фортуна
Байер - Фортуна: обзор матча 17 февраля 2019
Байер
17.02.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
18'
К. Хаверц
66'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фортуна
82'
Желтая карточка
А. Хоффманн
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
66'
60'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
Желтая карточка
А. Драгович
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Фолланд
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-1-2-3
1
Градецки
18
Венделл
15
Драгович
4
Та
8
Вайзер
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
3-2-1-1-1
33
Дробны
27
Моралес
25
Циммерманн
8
Циммер
29
Зуттнер
17
Гисельман
7
Финк
14
Лукебакио
19
Караман
Остались в запасе
Байер
Фортуна
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
14
Бенито Раман
ЦФ
32
Робин Бормут
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
32
Робин Бормут
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Байер - Фортуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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