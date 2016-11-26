Карим Кулибали - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|18.03.2017
|51' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|04.03.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|08.02.2017
|59' -90'
|Лион (Лион)
|4:0
|Нанси (Нанси)
|05.02.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|28.01.2017
|1' -81'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|14.01.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|26.11.2016
|1' -71'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|19.11.2016
|72' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Кан (Кан)
|22.10.2016
|1' -74'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.08.2016
|1' -68'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Генгам (Генгам)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Нанси (Нанси)