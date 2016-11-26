Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карим Кулибали - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Карим
    Фамилия Кулибали
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июня 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    21.04.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:0 Марсель (Марсель)
    18.03.2017 51' -90' Нанси (Нанси) 2:3 Лорьян (Лорьян)
    04.03.2017 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:0 Нанси (Нанси)
    08.02.2017 59' -90' Лион (Лион) 4:0 Нанси (Нанси)
    05.02.2017 1' -90' Нант (Нант) 0:2 Нанси (Нанси)
    28.01.2017 1' -81' Нанси (Нанси) 0:2 Бордо (Бордо)
    14.01.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Нанси (Нанси)
    26.11.2016 1' -71' Монпелье (Монпелье) 0:0 Нанси (Нанси)
    19.11.2016 72' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Дижон (Дижон)
    29.10.2016 Был в запасе Нанси (Нанси) 2:0 Кан (Кан)
    22.10.2016 1' -74' Бордо (Бордо) 1:1 Нанси (Нанси)
    27.08.2016 1' -68' Нанси (Нанси) 0:2 Генгам (Генгам)
    20.08.2016 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Нанси (Нанси)
    • Читайте нас: 
    11