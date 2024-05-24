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Франция. Лига 2
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Файто Мауасса
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€ 700 тыс
Файто Мауасса - статистика
Нанси
6 июля 1998 (28)
#27 | Защитник
170 см
Франция
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Франция. Лига 2 2025/2026
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Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Жирона
7 : 0
24.05.2024
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Гранада
1 : 2
19.05.2024
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.05.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Гранада
0 : 4
11.05.2024
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 0
05.05.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Гранада
3 : 0
28.04.2024
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 1
19.04.2024
Гранада
81' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
2 : 0
14.04.2024
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
0 : 1
04.04.2024
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Кадис
1 : 0
29.03.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
1 : 0
16.03.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
2 : 3
09.03.2024
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
5 : 1
03.03.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 1
18.02.2024
Альмерия
33' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
3 : 3
11.02.2024
Гранада
Был в запасе
66'
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
63' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 0
29.01.2024
Гранада
88' - 90'
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